Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN BAŞARILI OPERASYONU

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçiriyor. Edinilen bilgilere göre, gerçekleştirilen operasyonlarda 12 bin 715 kutu içerisinde toplam 712 bin 40 adet sentetik ecza yakalandı. Bu olayla bağlantılı olarak C.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KİŞİLER ÜZERİNDEKİ OPERASYONLAR

Ekipler, E.B. isimli şahsın ikametinde yaptıkları operasyonda 65 kök kenevir bitkisi, iki parça halinde 8,11 gram esrar, 141 bin gram sentetik kannabinoid ve bir adet terazi buldu. E.B. hakkında 2313 SKM, TCK 191 ve TCK 188 suçları kapsamında işlemler başlatıldı ve şahıs adliyeye mevcutlu olarak sevk edildi.

MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, gençleri uyuşturucudan korumak amacıyla yürütülen mücadelenin kararlılıkla süreceğini duyurdu. Emniyetin bu konudaki azmi ve yapılan operasyonlar, toplum güvenliğinin sağlanması için büyük önem taşıyor.