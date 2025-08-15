Uyuşturucu Operasyonlarında Bin 695 Gözaltı

SON DÖNEMDEKİ OPERASYONLAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki hafta içinde 73 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda bin 695 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, uyuşturucu madde satıcılarına karşı yürütülen bu geniş çaplı operasyonların detaylarına yer verdi. Yürütülen operasyonlar, Gaziantep, Ankara, Adana, İzmir, Konya gibi birçok ilde gerçekleşti.

OPERASYONA KATILAN EKİPLERİN SAYISI

Toplam 2 bin 548 ekibin yer aldığı operasyonlarda çeşitli illerde 6 bin 350 personel görev aldı. Ayrıca, çalışmalar sırasında 18 hava aracı ve 37 narkotik köpeği de kullanıldı. Gerçekleştirilen başarılarla birleştiğinde, 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirildi.

GENÇLERİN GELECEĞİ İÇİN MÜCADELE

Yerlikaya, operasyonları koordine eden valileri, Cumhuriyet başsavcılıklarını, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürleri ile polisleri tebrik etti. Bakan Yerlikaya, “Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir” diyerek bu konunun önemine vurgu yaptı.