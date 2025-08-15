Uyuşturucu Operasyonlarında Bin 695 Yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Son iki hafta içerisinde Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 73 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam bin 695 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığı verilere göre, bu süreçte uyuşturucu ile mücadelede büyük bir kararlılık gösterildi.

GÜÇLÜ EKİP VE DONANIMLA YÜRÜTÜLDÜ

İki hafta süresince 2 bin 548 ekip, 6 bin 350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeği operasyonlarda yer aldı. Yapılan bu kapsamlı çalışmalar sonucunda toplam 479 kilogram uyuşturucu madde ve 783 bin 80 adet uyuşturucu ele geçirildi. Bu başarı, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı bir kez daha ortaya koyuyor.