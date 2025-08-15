Uyuşturucu Operasyonu: 1.695 Kişi Yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Yerlikaya, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, son iki hafta boyunca yurtta birçok şehirde uyuşturucu madde satıcılarına karşı operasyonlar düzenlendiğini aktardı. Gaziantep, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Samsun, Antalya, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Manisa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Muğla, Aydın, Kocaeli, Osmaniye, Tekirdağ, Denizli, Zonguldak, Eskişehir, Van, Sivas, Kütahya, Malatya, Afyonkarahisar, Kırklareli, Kahramanmaraş, Amasya, Karabük, Ağrı, Çorum, Erzincan, Karaman, Kastamonu, Niğde, Sakarya, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Giresun, Kırıkkale, Uşak, Batman, Düzce, Aksaray, Çanakkale, Edirne, Bartın, Elazığ, Isparta, Muş, Nevşehir, Yalova, Ordu, Bilecik, Bitlis, Ardahan, Kars, Kilis, Rize, Hakkari, Sinop, Mardin, Artvin, Bingöl, Bolu, Burdur, Tokat ve Yozgat bu şehirler arasında yer alıyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

Yerlikaya, operasyonlara 2 bin 548 ekibin, 6 bin 350 personelin, 18 hava aracının ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katıldığını belirtti. Yapılan çalışmalarda toplamda 479 kilogram uyuşturucu madde ve 783 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, bu süreçte 1695 şüphelinin yakalandığı bilgisi verildi.

MÜCADELE MESAJI

Yerlikaya, açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimiz ile polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.”