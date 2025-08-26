Haberler

Uyuşturucu Operasyonu, 21 Obje Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU KAPSAMINDA TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLİYOR

Kayseri’nin Develi ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sırasında, tarihi eser niteliği taşıyan 21 obje bulundu ve 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ş.H’ye ait Gazi Mahallesi’ndeki adrese yönelik bir operasyon düzenledi.

ARAMA SONUÇLARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan arama sonucunda, 10 gram kubar esrar, 38 kök kenevir bitkisi, 2 dedektör, 1 kürek ile birlikte 21 tarihi eser niteliği taşıyan obje tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlemler devam ediyor.

Kadın Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Sevgi Yandık, eşi Doğan Ş. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Doğan Ş. ise hızla yakalandı.
Olay, 21.30’da Parkta Gerçekleşti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırgan olay sonrası kaçarken, kadın hastaneye sevk edildi.

