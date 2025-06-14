Uyuşturucu Operasyonu, 22 Şüpheli Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU DİYARBAKIR’DA GERÇEKLEŞTİ

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, yaklaşık 160 milyar 650 milyon TL değerinde 319 ton uyuşturucu maddenin toplumda kullanılmasının önüne geçildi. Bu operasyonda, 22 şüpheli tutuklandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen “Narkotik-5 Operasyonu”, Lice’nin kırsal bölgelerinde 11-13 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 12 milyon 389 bin 174 kök kenevir/skunk bitkisi imha edilirken, 127,2 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

KOORDİNE EDİLEN GÜÇLÜ OPERASYON

Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı çerçevesinde, Asayiş, Terörle Mücadele (TEM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları’nın koordinasyonda yürütülen bu operasyon, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nın liderliğinde, Muş, Batman, Bingöl, Mardin, Şanlıurfa ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarının destekleriyle hayata geçirildi. Operasyon, Lice’nin kuzey hattında yer alan 19 mahalle ve 21 mezrada, toplam 143 tim ve 1.780 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. VTOL ve İHA sistemleriyle desteklenen keşif faaliyetleri neticesinde tespit edilen 479 tarlada uygulamalar yapıldı.

STRATEJİK ÖNEME SAHİP BİR MÜDAHALE

Saha çalışmaları sonrası yaklaşık 160 milyar 650 milyon TL değerindeki uyuşturucu maddenin toplumda kullanılmasının engellenmesi sağlandı. Bu büyük miktar, kamu sağlığı açısından olduğu kadar, ülke ekonomisi ve güvenliği açısından da son derece stratejik bir öneme sahip. Operasyon sonucunda 22 şüpheli kişi gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatılan şahısların tamamı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Lice Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli tahkikat titizlikle devam ediyor.