Uyuşturucu Operasyonu, 234 Şüpheli Yakalandı

ULUSLARARASI NARKOTİK OPERASYONU BÜYÜK BAŞARI GÖSTERDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ülke ile gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde, Türkiye’nin de dâhil olduğu “Orkinos-Bulut” isimli uluslararası narkotik operasyonunda, 9’u yurt dışında, 225’i yurt içinde olmak üzere toplam 234 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, uyuşturucu tacirlerine karşı gerçekleştirilen bu silahlı operasyona Fransa, İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran’ın da destek verdiğini açıkladı.

OPERASYONUN KAPSAMI VE HUSUSLARI

Yerlikaya, gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlar sonucunda 9’unun yurt dışında, 225’inin yurt içinde olmak üzere toplam 234 üst düzey ele başının tutuklandığını belirtti. “Diğer ülkelerin polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımları da yapıldı” diyen Yerlikaya, “Bu operasyon Ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelik gerçekleştirildi” ifadesinde bulundu.

HEDEF ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ

“Orkinos-Bulut” operasyonu kapsamında belirlenen 4 farklı uyuşturucu çetesinin bulunduğunu vurgulayan Bakan, “Bu suç örgütleri, Güney Amerika’dan kokain, İran ve Afganistan üzerinden eroin, Balkan ülkelerinden skank, Avrupa ülkelerinden ise ekstazi gibi uyuşturucuları temin etmeye çalışıyorlardı” dedi.

UYUŞTURUCUDAN 21 TON SORUMLU

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin 21 tondan fazla uyuşturucudan sorumlu olduğunu belirterek, “Ele geçirilen 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 320 bin tablet uyuşturucu hapların da sorumlusu bu gruplardır” diye konuştu.

GÖZALTILAR VE MAL VARLIĞINA EL KOYMA

Gerçekleştirilen operasyonda, 9’unun yurt dışında, 225’inin yurt içinde olmak üzere toplam 234 üst düzey organize suç örgütü üyesinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, “Bunların 10’u kırmızı bültenle aranıyordu. Operasyon hala devam ediyor” dedi. Ayrıca, şu ana kadar tespit edilen yaklaşık 13 milyar Türk lirası değerindeki mal varlığına el koyduklarını da ekledi.

İLETİŞİM ŞİFRE YAPILARI ÇÖZÜLDÜ

Operasyonun titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Bakan Yerlikaya, “Ekiplerimiz bu operasyon için 8 ay boyunca gizlilik içinde çalıştılar. Peşinde olduğumuz suç örgütlerinin kullandığı iletişim şifre yapılarını çözdük. Tekni ve fiziki takip ile attıkları adımları yakından izledik” dedi.

TÜRKİYE’NİN KARARLI DURUŞU

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin suçlarla mücadelesindeki kararlılığına vurgu yaparak, “Türkiye’nin sınır ötesi operasyonları, uluslararası suçlarla mücadelesinde nasıl bir strateji benimsediğini göstermektedir. Suç örgütleri, Türkiye’nin kararlı duruşundan haberdar olmalıdır. Aziz milletimizin huzuruna kast eden her yapının peşine düşeceğimizi ilan ediyoruz” şeklinde konuştu.