Uyuşturucu Operasyonu, 300 Bin Hap

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BÜYÜK BAŞARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Orhangazi ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yapılan operasyonda tam 300 bin uyuşturucu hap ile 48 kilogram ham madde ele geçirildi. Bu başarılı operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan kişilerden 2’si tutuklanırken, 1’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanıyor.

OPERASYONUN DETAYLARI VE TEBRİKLER

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Orhangazi ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Bursa Valisi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Bursa İl Emniyet Müdürü ve polisleri tebrik ederek, “Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz” dedi.