Uyuşturucu Operasyonu, 39 Tutuklama

KAHRAMANMARAŞ’TA OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

Kahramanmaraş’ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 47 şüpheliden 39’u tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışıyla ilgili gelen ihbar üzerine teknik ve fiziki takip uygulamaya başladı. Bu takip sonucunda şüphelilere yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyona özel harekat polisinin de katılımıyla 47 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde meydana gelen aramalarda, satışı izne tabi olan 7 bin 888 sentetik hap, 24 uyuşturucu hap, 203,4 gram uyuşturucu, 5 ruhsatsız av tüfeği, bıçak ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin sonunda adliyeye sevk edildi. Burada 39 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.