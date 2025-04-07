Uyuşturucu Operasyonu: 46 Şüpheli Yakalandı, 34 Tutuklandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Kahramanmaraş merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri örgütlü uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik bir çalışma yaptı. Bu kapsamda, 46 şüpheli yakalandı ve bunlardan 34’ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmalar sonucunda uyuşturucu madde üreten ve satan kişilerin kimlikleri belirlendi.

KOORDİNELİ OPERASYON

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi merkezli olmak üzere Gaziantep ve Osmaniye’de çeşitli adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda, 46 şüpheli yakalandı ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Elde edilenler arasında 320 gram metamfetamin, 110 gram bonzai, 21 adet sentetik hap ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı bulunuyor.

TUTUKLAMALAR VE SORUŞTURMA

Operasyon sonrasında jandarmada ifadeleri alınan şüphelilerden 19’u “Örgütlü olarak uyuşturucu imal ve ticareti”, 3’ü “Uyuşturucu imal ve ticareti” ve 24’ü “Uyuşturucu madde satın almak” suçlarından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 34’ü tutuklanırken, 12’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyonla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.