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Uyuşturucu Operasyonu, 6 Kişi Yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU 6 KİŞİ YAKALANDI

Samsun’un İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toplamda 6 birey yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle uğraşan sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Bu operasyonda, 2 bin 94 adet sentetik ecza, 55,62 gram sentetik uyuşturucu, 6 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi ve 6 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 6 zanlı, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

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