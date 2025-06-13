Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti, İki Zanlı Gözaltında

İLKADIM İLÇESİNDE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Samsun’un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda iki kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

ADRESLERDE YAPILAN ARAMALARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sırasında yapılan aramalar neticesinde 37,26 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan H.C. (29) ve Ö.U. (31) emniyete götürüldü. Şüphelilerden Ö.U’nun uyuşturucuyla bağlantılı suç nedeniyle 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA BİR ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Bu operasyon kapsamında yakalanan bir başka şüpheli ise “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.