Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi, 278 Bin Ele Geçirildi

JANDARMA OPERASYONUNDA UYUŞTURUCU YAKALANDI

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri operasyonla 278 bin 820 adet sentetik uyuşturucu hap ve extacy ele geçirdi. Yapılan operasyonda jandarmanın, vale kılığına girerek bir taksiye yönelik müdahalede bulunduğu belirlendi. Operasyon anlarının kameralara yansıdığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER TAKİP ALTINA ALINDI

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde üreten ve ticaretini yapan kişileri dikkatle izlemeye aldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin uyuşturucu ticaretini örgütlü bir şekilde yürüttüğü tespit edildi. Operasyon için hazırlıkların tamamlanmasıyla jandarma ekipleri harekete geçti. Bir araç durdurulduğunda, bagajda bulunan çuvallar içinde çok sayıda sentetik hap bulundu.

VALE KILIĞINDA OPERASYON YAPILDI

Eş zamanlı olarak düzenlenen başka bir operasyonda jandarma ekipleri, vale olarak görev yaptı. Uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği belirlenen bir taksi, otoparkta durduruldu. Jandarma, aracın bagajında arama gerçekleştirdiğinde, burada poşetler içinde büyük miktarda uyuşturucu hap bulundu. Ayrıca bir evde yapılan aramada da yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı. Operasyon anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan aramalarda toplam 208 bin 820 adet sentetik hap, 70 bin adet extacy ve büyük miktarda para ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi, jandarma karakoluna götürüldü. Emniyetteki işlemleri sonrasında şüphelilerin adliyeye sevk edildiği bildirildi.