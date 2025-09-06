Uyuşturucu Operasyonu, İki Şüpheli Tutuklandı

KAHRAMANKAZAN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirilen önemli bir uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli tutuklandı. Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu aktarılacağı bilgisine ulaşıldı. Bu bilgi doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-İstanbul Otoyolu üzerindeki Akıncılar yol kontrol noktasında ticari bir aracı durdurdu.

YAPILAN ARAMADA BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Durdurulan araçta yapılan detaylı aramada, 335 bin sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 24 bin 750 lira bulundu. Araçta bulunan Z.K. ve A.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyet birimlerinde gerçekleştirilen işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bu operasyon kapsamında bir başka şüphelinin daha arandığı bildirildi. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde atılan adımlar, toplum sağlığını korumaya yönelik büyük bir önem taşıyor.