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Uyuşturucu Operasyonu Sonucu İki Şahıs Yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ

Karabük’te jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 kişi yakalandı ve farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu madde ile birlikte kullanım aparatları ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDE VE İKAMETİNDE ARAMA YAPILDI

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkezde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şüphelilerin üzeri, aracı ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 115,39 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, içime hazır 7 adet bonzai, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve delil niteliğinde 1 cep telefonuna el kondu.

ŞÜPHELİLER ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Operasyonun uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde devam edeceği bildirildi.

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