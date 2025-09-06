Haberler

Uyuşturucu Operasyonu Sonucu Şüpheli Tutuklandı

İŞLEM YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Acısı Kavşağında durdurulan bir tırda detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon sonucunda gözaltına alınan sürücü A.K., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıktı. Hakimlik, A.K.’nın tutuklanmasına karar verdi.

