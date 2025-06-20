Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı, Tutuklama Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile ilgili gerçekleştirdikleri çalışmalar sayesinde önemli bir operasyona imza attı. Tavşanlı’daki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktasında durdurulan şüpheli kişilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan detaylı kontrollerde, 2 kilo 980 gram metamfetamin ile 2 kilo 30 gram taş kokain ele geçirildi.

Yürütülen operasyon çerçevesinde gözaltına alınan B.K., M.A. ve Ö.F.M., emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın devam edeceğini belirtti.