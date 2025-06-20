Haberler

Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı, Tutuklama Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile ilgili gerçekleştirdikleri çalışmalar sayesinde önemli bir operasyona imza attı. Tavşanlı’daki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktasında durdurulan şüpheli kişilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan detaylı kontrollerde, 2 kilo 980 gram metamfetamin ile 2 kilo 30 gram taş kokain ele geçirildi.

Yürütülen operasyon çerçevesinde gözaltına alınan B.K., M.A. ve Ö.F.M., emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın devam edeceğini belirtti.

ÖNEMLİ

Haberler

Mersin’de 23 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mersin'de gerçekleştirilen bir operasyonda, yün torbalar içinde 23 kilo 654 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 3 kişi tutuklandı.
Haberler

Taha Akgül, Geleceğe Yatırım Yaptıklarını Belirtti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Sivas’taki Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda altyapı yatırımlarının önemini vurguladı ve 6 bin 500 sporcunun desteklendiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.