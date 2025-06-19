Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama Gerçekleşti

NARKOTİK OPERASYONUNDA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulanan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleşen operasyonda, şüphelilerin yakalanması sağlandı.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST BIRAKILDI

Yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerden birinin çıkarıldığı mahkeme kararıyla tutuklandığı, diğerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında düzenlenen aramalar sonucunda sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.