Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama Yapıldı

OPERASYONUN DETAYLARI

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu çerçevesinde, 2 kişi gözaltına alındı. Kırklareli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri tarafından yürütülen çalışmalarda İ.D. ve M.Ö. isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde detaylı arama yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen aramalarda polis ekipleri, toplamda 19.08 gram metamfetamin, 24.08 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet hassas terazi, 1 adet payp, 1 adet rulo alüminyum folyo ve 97 bin TL suçtan elde edildiği düşünülen nakit parayı ele geçirdi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ İŞLEMLER

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edildi. Yapılan duruşmada M.Ö. serbest kalırken, İ.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.