Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Bingöl’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan iki tanesi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi ile ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını devam ettiriyor.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Bu doğrultuda belirlenen bir adrese yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Adreste gerçekleştirilen aramalarda toplamda 13,85 gram metamfetamin ve 18,80 gram esrar bulundu. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı; diğer şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.