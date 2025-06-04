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Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tacir Yakalandı

OPERASYONDA UYUŞTURUCULAR YAKALANDI

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla 9 bin 110 kullanımlık bonzai ve çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Olay sırasında iki uyuşturucu satıcısı, ellerindeki uyuşturucuları satamadan jandarmaya yakalandı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkalecik beldesinde yaşayan M.A. ve irtibatlı olduğu Ş.S. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde imal edip, Değirmenayvalı beldesindeki uyuşturucu satıcıları aracılığıyla piyasaya sürme planında olduğu bilgisine ulaştı.

BASKIN DÜZENLENDİ

Bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Eğitimli narkotik köpeklerinin de destek verdiği arama sonucunda, 245 adet ecstasy hap, 9 bin 110 kullanımlık bonzai, 9,18 gram toz halinde ecstasy hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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