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Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama Gerçekleşti

İZMİT’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına karşı gerçekleştirilen operasyonda, eş zamanlı olarak 5 adrese baskın yapıldı ve 3 şüpheli yakalandı. Bu operasyonda elde edilen sonuçlar, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu ticaretinin önlenmesi yönündeki kararlı çalışmalarını ortaya koyuyor.

OPERASYONDA ELDE EDİLENLER

KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği bu operasyon sırasında; toplam 1 kilo 500 gram bonzai, 4 kök kenevir bitkisi, 1 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon neticesinde tespit edilen 5 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı. İşlemleri sona erdikten sonra adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanıp cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yakalanan şüphelilerle ilgili işlemler sürerken, diğer iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İzmit’te bu tür uyuşturucu operasyonlarının sıklaştırılması, uyuşturucu tacirlerinin faaliyetlerinin engellenmesine katkı sağlıyor.

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