Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTILAR

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı’nın, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda, ilçede belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen operasyonda, üç şüpheli hakkında önemli bulgular elde edildi. Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız bir tabanca ve şarjör, bir av tüfeği ile define arama çubuğu ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2’si, hakimlik tarafından tutuklandı, diğer şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bu operasyon, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önüne geçmek için gerçekleştirilen önemli çalışmalardan biri olarak kaydedildi.

ÖNEMLİ

