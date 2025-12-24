Uyuşturucu Operasyonunda 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

ÜNLÜ İSİMLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bu sabah, İstanbul merkezli olarak dört ilde yeni bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, “Uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmaya yönelik özel yer, donanım ya da malzeme sağlama” gibi suçlarla ilgili soruşturma çerçevesinde yapıldı. Soruşturma sonucunda 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Gözaltı işlemleri sırasında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; kokain, esrar ve uyuşturucu kullanma araçları bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla, Adana ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 20 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER AÇIKLANDI

Gözaltına alınan şahıslar arasında; model Melisa F.Ç., oryantal Nuran Ç., iş insanları Mehmet T. ve Hamdi B.B., Mahmut U.Z., Erdi Ç., Uğur C.P., Melisa Ş., İhsan A., Burak K., Müzeyyen K., Murat C.Ş., Yağmur U., Atilla A., Ozan K., Esra Y.B., Semavi S., Halime G., Ercan S. ve Yılmaz B.B. yer alıyor. Diğer şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu ve bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ÜNLÜLER ÜZERİNDEKİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik sürdürdüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim’den bu yana birçok operasyon yapıldığı kaydedildi. Bu süreçte, müzisyenler, menajerler ve iş insanları, kamuoyunun iyi tanıdığı çeşitli isimler ifade vererek, uyuşturucu testleri için kan ve saç örnekleri sundu. Soruşturma kapsamındaki bazı şüpheliler tutuklandı.

Daha önce, 18 Aralık’ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt’ta gerçekleştirilen operasyon neticesinde oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı. Söz konusu şüpheliler, kan ve saç örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Öte yandan, şarkıcı Yusuf Güney ve oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest kalanlar arasında.

Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu kişilerin, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlandığı belirtildi. Operasyondaki gözaltılar, sosyal medya ünlüsü Sercan Yaşar’ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp tahliye edilmesinin ardından gerçekleşti. Ayrıca, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın aracılığıyla ifade verenlerin saç örneklerinde kokain testi pozitif çıkarken, Saran’ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde testlerin negatif olduğu tespit edildi.