Uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklama

ZEHİR YUVALARINA OPERASYON

İzmir’in Aliağa ilçesinde, polis ekipleri tarafından üç ay süren titiz bir takip sonucunda çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda çeşitli türlerde ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve toplamda 20 şüpheli tutuklandı.

SIKI TAKİP VE KOORDİNASYON

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu imal ve ticaretini engellemeye yönelik olarak üç aylık bir takip süreci yürüttü. Gerçekleştirilen teknik ve fiziki izlemelerin ardından belirlenen adreslere, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen eş zamanlı baskınlar yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

Baskınlarda, satışa hazır halde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sırasında gözaltına alınan şüphelilerden 20’si, ilgili mahkemede yapılan işlemler sonrasında tutuklandı.