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Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Gözaltında

YALOVA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Yalova’da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda dört şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul’dan temin edilen uyuşturucuların Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerinde satılacağına dair bilgilere ulaştı.

ARAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çınarcık ilçesindeki Koru beldesinde S.A., O.T. ve F.B. ile Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde Y.B. isimli şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde detaylı aramalar yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Gerçekleştirilen aramalarda 208 gram sentetik kannabinoid, 5 gram metamfetamin, 170 ml sıvı içerisinde metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 şişe aparat yapımında kullanılan çakmak gazı, 2 adet aparat yapımında kullanılan pürmüz, 180 ml uyuşturucu yapımında kullanılan ara sıvı kimyasal, 2 adet tabanca, 2 tabanca şarjörü ve 2 tabanca fişeği ele geçirildi.

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