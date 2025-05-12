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Uyuşturucu Operasyonunda 53 Bin Hap Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU KAPSAMINDA ELE GEÇİRİLEN HAPLER

İzmir’in Bayraklı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 53 bin 406 adet sentetik ecza hap elde edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu süreçte, şüpheli T.Y’nin (28) Tepekule Mahallesi’ndeki konutuna baskın yapıldı.

ARALIKLARA YAPILAN BASKINLARIN SONUCU

Gerçekleştirilen aramalarda, 53 bin 406 sentetik ecza hapının yanı sıra 924 ilaç kutusu ve 741 ilaç kapağı bulundu. T.Y’nin yakalanması için çalışmalar hala devam ediyor.

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