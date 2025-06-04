Uyuşturucu Satıcıları İçin Operasyon Başladı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE BAŞARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Narkokapan-Muğla” adı verilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu operasyonun özellikle gençleri hedef alan ve sokakta uyuşturucu satan “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarını yakalamaya yönelik olduğunu aktardı. Operasyonun hazırlıkları 4 ay sürdü ve gözaltına alınan 73 torbacıdan 43’ü tutuklandı, 30’u hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Yerlikaya, Muğla’daki ilçelerin bu 4 aylık süreçte tekrar incelendiğini belirtti. Elde edilen bilgilerin titizlikle analiz edildiğini ifade eden Yerlikaya, şüphelilerin teknik ve fiziki takiple izlendiğini, suçlara dair tüm faaliyetlerin delillendirildiğini söyledi. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 512 jandarma timi, 2 komando timi, 5 motorlu asayiş timi ve 6 özel eğitimli narkotik köpeği görev aldı.

ZEHİR TACİRLERİ İLE MÜCADELE

Yerlikaya, “Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz” diyerek operasyonları düzenleyenleri tebrik etti. Uyuşturucu satıcıları ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.