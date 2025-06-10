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Uyuşturucu Sevkiyatı Jandarmayla Önlenmişti

İZİMİR’DEN AKSARAY’A UYUŞTURUCU SEVKİYATI ENGELLENDİ

İzmir’den Aksaray’a uyuşturucu sevkiyatı yapan iki şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı. Olayda, 2 bin 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele amacıyla pek çok faaliyet yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, iki şahsın İzmir’den Aksaray’a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

ŞÜPHELİLER TAKİBE ALINDI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde hareket eden jandarma KOM ekipleri, E.Y. ve A.K. isimli şahısları takibe aldı. Teknik ve fiziksel incelemelerle yeterli delil toplayan jandarma ekipleri, Aksaray girişinde düzenledikleri operasyonla iki şahsı yakaladı. Şüphelilerin kullandığı araç ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda toplam 2 bin 30 adet sentetik ecza, yani uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi. E.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızı zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı titiz ve gayretli çalışmalarımıza kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

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