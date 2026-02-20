Uyuşturucu Soruşturması: Lal Denizli Serbest Bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından devam eden uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili gelişmeler yaşandı. CHP’li İzmir Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, söz konusu soruşturma kapsamında hafta içinde ifadeye çağrıldı. Bugün İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifadesini veren Denizli, ifadesinin sonrasında serbest bırakıldı. Lal Denizli’nin, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma”, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlarından ifadeye çağrıldığı duyuruldu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Çeşme Belediyesi, Lal Denizli’nin ifadeden sonra serbest bırakıldığını hatırlatarak, hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Soruşturma dosyasındaki gizlilik kararı gözetilerek ayrıntılara girilmemekle birlikte, kamuoyuna yansıyan iddiaların hiçbir tereddüde yer bırakmayacak biçimde açıklığa kavuşması ve sürecin en şeffaf şekilde sonuçlanması amacıyla, vekilleri tarafından Adli Tıp Kurumu’nda test yapılması yönünde talepte bulunulmuştur. Yürütülen işlemler kapsamında testlerin yapılması için Adli Tıp Kurumu’na sevk işlemi gerçekleştirilmiştir. Başkanımız, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemler için kendi aracıyla hareket etmiştir. Ayrıca Başkanımız, ifade işlemi öncesinde avukatları aracılığıyla dosyaya sunduğu dilekçeyle test örneği vermek istediğini yazılı olarak bildirmiştir. Başkanımız, sürecin şeffaf biçimde ilerlemesi ve gerçeklerin hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak açıklıkta ortaya konulması yönündeki kararlılığını sürdürmektedir.” ifadeleri yer aldı.

LAL DENİZLİ KİMDİR?

Lal Denizli, A Milli Futbol Takımı’nın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş’ın teknik direktörlük görevlerinde bulunan Mustafa Denizli’nin kızıdır. 34 yaşındaki Lal Denizli, Pierre Loti Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun olmuş ve ardından Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapmıştır.