Uyuşturucu Suçlarından Üç Kişi Yakalandı

UYUŞTURUCU SUÇLARIYLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Erzincan’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 kişiye işlem yapıldı ve bir kişi de uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar sırasında, F.M.C. ve Y.A. isimli şahıslardan bir parça kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi.

YETKİLİLERİN İNFİLTRE ÇALIŞMALARI

Devam eden araştırmalarda F.M.C. ve Y.A., uyuşturucu maddeyi B.D. isimli şahıstan temin ettiklerini belirttiler. Bu beyan doğrultusunda B.D. isimli şahıstan 2 parça kağıda emdirilmiş bonzai, bir adet içime hazır hale getirilmiş sigara ve suçtan elde edilen bin TL nakit para ele geçirildi. F.M.C. ve Y.A., T.C.K. 191. maddesi “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçu kapsamında işlem gördü.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

B.D. isimli şahsa ise T.C.K. 188. maddesi “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu kapsamında işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. Sonuç olarak, mahkeme B.D.’yi tutukladı ve cezaevine gönderdi. Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği bu olay, toplum sağlığını koruma adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.