Uyuşturucu Suçlusunun Gaziantep’te Tutuklanması

UYUŞTURUCU TACİRİ YAKALANDI

Gaziantep’te, hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir uyuşturucu taciri, jandarma ekiplerince yakalandı ve tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

OPERASYON TEMİZLİĞİ

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş cezası olan A.Ö. isimli kişi, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla ele geçirildi. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.