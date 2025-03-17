Haberler

Uyuşturucu Suçlusunun Gaziantep’te Tutuklanması

UYUŞTURUCU TACİRİ YAKALANDI

Gaziantep’te, hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir uyuşturucu taciri, jandarma ekiplerince yakalandı ve tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

OPERASYON TEMİZLİĞİ

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş cezası olan A.Ö. isimli kişi, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla ele geçirildi. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Burdur’da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı

Burdur'un Burç Mahallesi'nde, sola dönüş yapan bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olayda yaralanan motokurye hastaneye sevk edildi.
Haberler

İbrahim Bey Yemekteyiz Yarışmacısı Kimdir?

Yemekteyiz programına katılan İbrahim Bey’in kimliği ve kökeni izleyicilerin dikkatini çekti. 17-21 Mart tarihleri arasında yarışacak olan İbrahim Bey, mutfak yeteneklerini gösterecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.