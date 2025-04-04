Uyuşturucu Suçundan Aranan Kişi Yakalandı

UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu suçları nedeniyle aranan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timleri ve Merkez Karakol Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik detaylı bir çalışma yaptı.

FİZİKİ TAKİPLE YAKALANDI

Elde edilen bilgilere göre, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme” suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S. isimli şüpheli, Efeler ilçesinde gerçekleştirilen fiziki takip neticesinde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.