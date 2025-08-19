Haberler

Uyuşturucu Şüphelisi C.S. Yakalandı

UYUŞTURUCU SUÇLARINDAN ARANAN KADIN YAKALANDI

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu suçlarından aranan bir kadın şahıs yakalandı. Alınan bilgilere göre, Gaziantep Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S. isimli şahsın, Adıyaman’da bulunduğu yer tespit edildi.

OPERASYON SONUCU GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adrese, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde C.S. ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan kadın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Konuyla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜİK, Temmuzda 257 Bin 471 Taşıt Kaydetti

Temmuz ayında Türkiye'de trafiğe kaydedilen araç sayısı, bir önceki ayla kıyaslandığında %36,1 artışla 257 bin 471'e ulaştı. Toplam araç sayısı ise 32,6 milyon oldu.
Haberler

Dün Akşam, Bağlar’da Bir Olay

Diyarbakır'da bir adam, eşini öldürdükten sonra intihar teşebbüsünde bulundu. Hastaneye kaldırılan Kemal Demir, burada yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.