Uyuşturucu Tacirlerine Büyük Darbe: 4 Ton Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Güvenlik güçleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine karşı yürüttükleri operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 77 ilde “NARKOÇELİK-45” operasyonları gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda tarihi seviyede uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve birçok torbacı yakalandı.

TARİHİ SEVİYE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Konuya ilişkin bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Zehir Tacirlerine, Sokak Satıcılarına ve Uyuşturucuya yönelik son 3 hafta içerisinde düzenlenen “NARKOÇELİK-45” operasyonlarında; 4 ton 31 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 244 bin 148 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 587 kişi gözaltına alındı.” dedi.

Yerlikaya, yapılan operasyonlarla ilgili olarak şu bilgileri paylaştı: “Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 6 bin 497 ekip, 16 bin 168 personel, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Adana, Diyarbakır, Konya, Antalya, Samsun, Mersin, Şanlıurfa, Bursa, Denizli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli, Manisa, Hatay, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Aydın, Eskişehir, Batman, Ordu, Kahramanmaraş, Karaman, Uşak, Afyonkarahisar, Elazığ, Kütahya, Çanakkale, Edirne, Niğde, Sivas, Mardin, Isparta, Van, Amasya, Bingöl, Düzce, Erzurum, Kırıkkale, Tokat, Yalova, Kilis, Şırnak, Kırklareli, Aksaray, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Zonguldak, Trabzon, Çorum, Iğdır, Rize, Karabük, Muş, Bilecik, Burdur, Kars, Kastamonu, Siirt, Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Bolu, Hakkari, Ardahan, Nevşehir ve Gümüşhane olmak üzere 77 ilde “NARKOÇELİK-45” operasyonları düzenlendi.”