Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: 4 Ton Ele Geçirildi

GÜVENLİK GÜÇLERİ UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE KARARLI

Uyuşturucu imalatı ve ticaretine karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor. Bu çerçevede 77 ilde NARKOÇELİK-45 operasyonları gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sırasında tarihi seviyede uyuşturucu madde ele geçirildi ve çok sayıda torbacı yakalanmış durumda.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARI DİKKAT ÇEKİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabındaki paylaşımında “Zehir Tacirlerine, Sokak Satıcılarına ve Uyuşturucuya yönelik son 3 hafta içerisinde düzenlenen “NARKOÇELİK-45” operasyonlarında; 4 ton 31 kg uyuşturucu madde ve 2 milyon 244 bin 148 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 587 kişi gözaltına alındı.” ifadelerini kullandı.

OPERASYONUN YAPILDIĞI İLLER BELİRLENDİ

Yerlikaya, operasyona ilişkin olarak şunları belirtti: “Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 6 bin 497 ekip, 16 bin 168 personel, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Adana, Diyarbakır, Konya, Antalya, Samsun, Mersin, Şanlıurfa, Bursa, Denizli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli, Manisa, Hatay, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Aydın, Eskişehir, Batman, Ordu, Kahramanmaraş, Karaman, Uşak, Afyonkarahisar, Elazığ, Kütahya, Çanakkale, Edirne, Niğde, Sivas, Mardin, Isparta, Van, Amasya, Bingöl, Düzce, Erzurum, Kırıkkale, Tokat, Yalova, Kilis, Şırnak, Kırklareli, Aksaray, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Zonguldak, Trabzon, Çorum, Iğdır, Rize, Karabük, Muş, Bilecik, Burdur, Kars, Kastamonu, Siirt, Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Bolu, Hakkari, Ardahan, Nevşehir ve Gümüşhane olmak üzere 77 ilde “NARKOÇELİK-45” operasyonları düzenlendi.”