Uyuşturucu Ticareti Cezalı Kişi Yakalandı

UYUŞTURUCU SUÇLUSU YAKALANDI

Isparta’da, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan 18 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir kişi, emniyet ekiplerinin uyumlu çalışması sayesinde yakalanarak cezaevine götürüldü. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların tespit edilmesine yönelik yoğun bir çalışma başlattı.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA SONUCU YAKALAMA

İstihbarat, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüklerinin ortak çalışması neticesinde, 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü duyurdu.