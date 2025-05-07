Uyuşturucu Ticareti Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU TİCARETİNE DARBE

Antalya’da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan iki şüpheli ele geçirildi. İran’dan Van’a geldikten sonra 35 eroin kapsülünü yutarak Antalya Havalimanı’na ulaşan bu kişiler, havalimanında yakalandı. Üzerlerinde uyuşturucu madde bulamayan yetkililer, iç muayene işlemi sonrasında şüphelilerin kapsülleri yuttuklarını tespit etti.

KAMERALARA YANSIDILAR

Antalya Emniyeti, narkotik suçlarla mücadele ekipleri S.S. ve F.M.K. isimli şahısların, uyuşturucu maddeyi yutma yöntemiyle Antalya’ya geldiğine dair istihbarat aldı. Bu bilgi doğrultusunda, alınan önlemler ve planlama sonrasında, Antalya Havalimanı’nda şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Yakalanan şahısların hastanede yapılan iç muayenesinde, toplam 278 gram eroini içeren 35 kapsül ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin havalimanındaki görüntüleri, yakalanma anları ve muayene sürecine ait görüntülerin de kaydedilmesi, operasyonun başarıyla tamamlandığını gösterdi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

S.S. ve F.M.K., “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçlamasıyla adli makamlara sevk edilerek tutuklandılar. Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı ve etkinliği bir kez daha ortaya koydu.