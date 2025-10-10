Uyuşturucu Ticareti Şüphelilerine Operasyon Düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık bir sürecin ardından uyuşturucu ticareti yapan şüphelere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.
ŞEHİT İBRAHİM BİROL 16 OPERASYONU Operasyon ‘Şehit İbrahim Birol 16’ adıyla planlanarak, belirlenen adreslerde 196 personelle koordineli baskınlar yapıldı. Bu baskınlar sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
NARKOTİK KÖPEK MİA İLE ARAMA Narkotik arama köpeği ‘MİA’ ile gerçekleştirilen aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, tabanca, tüfek ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişiden 8’i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.