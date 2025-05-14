Uyuşturucu Ticareti Yapan Baba Tutuklandı

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN AİLE YAKALANDI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde narkotik ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir baba ve 3 oğlunu düzenlediği operasyonla yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın’da, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla polis ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

NARKOTİK EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Karaçay Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan baba S.B. ve oğulları B.B. ile K.B.’yi takibe aldı. Yapılan takip sonucunda, narkotik ekipleri düzenledikleri operasyonla aileyi kıskıvrak yakaladı. Operasyonda evde yapılan aramalarda; satışa hazır 400 gram esrar maddesi, sentetik ecza, uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas teraziler ve uyuşturucu madde ticareti ile ilişkili yüklü miktarda para ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan baba ve oğulları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme önüne çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderirken, yapılan operasyon kapsamındaki 11 şahsa da uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem uygulandığı bilgisi edinildi.