Uyuşturucu Üretimi Bacadan Tespit Edildi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, önceki gün İzmir’in İnönü Mahallesi’nde gerçekleşti. Bölgeden alınan “sokakta ağır bir koku” ihbarını değerlendiren Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bu kötü kokunun uyuşturucu madde kaynaklı olduğunu belirledi.

POLİS İKİ ŞÜPHELİ İÇİN OPERASYON DÜZENLEDİ

Kokunun geldiği yeri tespit etmek için polis ekipleri, sokakta bulunan binaların çatısına çıkarak bacaları kontrol etti. Uyuşturucu kokusunun geldiği havalandırma olarak kullanılan bacayı tespit eden ekipler, hemen bu adrese operasyona geçti. Yapılan operasyonda, 2 katlı evin 4 odasında sera sistemi ile Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Işıklandırma ve havalandırma sistemleri ile donatılan odalarda toplamda 100 kök Hint keneviri, 12 kilogram esrar, 8 kilogram toplanmaya hazır esrar maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli R.S., gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.