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Uyuşturucu ve Silah Bulundu, Gözaltı

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Çorlu ilçesinde, evinde uyuşturucu madde bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elde ettikleri bilgi üzerine bir evde inceleme yaptı. Yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, ev sahibi polis tarafından gözaltına alındı.

RUHSATSIZ TABANCA İLE GÖZALTINA ALINDI

Süleymanpaşa ilçesinde, otomobilinde ruhsatsız tabanca bulunduran bir şüpheli de gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi’nde B.D’nin otomobilinde arama gerçekleştirdi. Arama sonucu ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN ŞÜPHELİ

Süleymanpaşa ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir başka şüpheli de gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çınarlı Mahallesi’nde şüpheli hareketlerinden dolayı G.T’yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında belirli miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

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