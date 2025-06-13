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Uyuşturucu Ve Silah Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ SİLAH OPERASYONU

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçiriliyor. Edinilen bilgilere göre, Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen bir şahsa yönelik operasyon düzenleniyor.

ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gerçekleştirilen aramada, şüpheli şahsın üzerinde, kullandığı araçta ve ikametinde yapılan detaylı incelemelerde; 11 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 3 aparat, 1 ruhsatsız tabanca, 1 uzun namlulu tüfek mekanizması, 10 adet 9 mm tabanca fişeği ve 79 adet av tüfeği fişeği ele geçiriliyor. Ele geçirilen tüm malzemelere el konulurken, olayla ilgili olarak şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildiriliyor.

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