Uyuşturucular Çamaşır Makinesinde Bulundu

BİNGÖL’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bingöl’de düzenlenen bir operasyonda, ilaç kapları ile çamaşır makinesindeki çoraplara gizlenmiş kokain ele geçirildi. Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı narko timler, ikamette arama gerçekleştirdi.

ARAMA DETAYLARI

Yapılan aramada, ilaç kutuları ile çamaşır makinesindeki çoraplar arasında zulalanmış 18.71 gram taş kokain maddesi bulundu. Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 bin 585 liraya da el konuldu.

GÖZALTINA ALMA VE TUTUKLAMA

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan bir kişi, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şahsı tutuklayarak cezaevine göndermeye karar verdi.