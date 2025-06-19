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Uyuşturucuya Geçit Verilmiyor, O.D. Gözaltında

Uyuşturucuya Geçit Verilmiyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, ekipler O.D. isimli kişinin adresinde gerçekleştirdiği aramalarda önemli bulgulara ulaştı.

Ele Geçirilenler

Yapılan aramalarda 400 gram kubar esrar, 10 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı. Aynı zamanda O.D. isimli şahıs gözaltına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak gerekli adli işlemlerin başlayarak soruşturma süreci devam ediyor. Adıyaman’da uyuşturucu ile mücadele, yetkililerin kararlılığı ile hızlanıyor.

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