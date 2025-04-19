Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlılığımız Güçlüdür

BURADA UYUŞTURUCUYU YENMEK İÇİN KARALILIK VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadeledeki dirençlerinin uyuşturucu satıcılarına açık bir meydan okuma olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, Adıyaman’da düzenlenen basına kapalı güvenlik toplantısına katıldıktan sonra Adıyaman Valiliğine geçtiği sırada yaptığı açıklamada, “Mücadelemizin arkasında sadece istihbarat, teknik takip yok. Aslında en önemlisi arkasında annelerin duası, babaların umudu, gençlerimizin tertemiz geleceği var.” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK TOPLANTISINDA ÖNEMLİ TEMENNİLER

Toplantının ardından yerel yöneticiler ve güvenlik birimleriyle bir araya gelen Bakan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini vurguladı. Yerlikaya, “Bu amaçla sadece geçen hafta hem sınırlarımızın ötesinde hem de yurt içinde 2 büyük operasyona imza attık.” diyerek, Orkinos-Bulut operasyonunun detaylarını aktardı. Bu operasyon kapsamında toplam 240 üst düzey suç örgütü üyesinin yakalandığını söyledi.

ANAYASAL HUKUKUN GÖLGESİNDE SUÇA GEÇİT YOK

Bakan, ikinci operasyonda ise sokak satıcılarına yönelik “Narkokapan-Ankara” operasyonunun gerçekleştirildiğini belirterek, “Her bir satıcı için teknik takiplerimizi yaptık, suçları delillendirdik ve sonuçta operasyon kapsamında aynı anda 626 farklı adrese baskınlar düzenledik.” şeklinde konuştu. Toplamda 654 sokak satıcısının gözaltına alındığını ifade ederek, “Mücadelemizin arkasında sadece istihbarat, teknik takip yok. Çünkü biliyoruz ki satılan bir gram uyuşturucu, tek bir hap, bir hayatı karartabiliyor.” dedi.

HALK BİRLİKTE HAREKET ETMELİ

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin bir seferberlik durumu olduğunu vurguladı ve “Evlatlarımıza birlikte sahip çıkacağız. Mahallelerimizi, caddelerimizi, sokaklarımızı hep birlikte el birliğiyle koruyacağız.” çağrısında bulundu. Uyuşturucuyla ilgili gelen tüm bilgilerin kayıt altına alındığını ve gereken işlemlerin yapılacağını belirtti.

ADIYAMAN’DA OLUMLU GELİŞMELER VAR

Adıyaman’da güvenlik güçlerinin çalışmalarından bahseden Yerlikaya, ruhsatsız silah taşımaya ilişkin cezaların ağırlaştığını söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman’ın yeni bir düzleme geçtiğini ifade eden Bakan, “Bu yılın sonunda Adıyaman’da hak sahibi olan tüm vatandaşlarımıza hizmet binalarımızı açacağız.” dedi.

Bakan Yerlikaya, Gölbaşı Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunarak adli süreçlerdeki gelişmeleri de paylaştı. Yerlikaya’nın yanındaki diğer yetkililer arasında İçişleri Bakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı, Adıyaman Valisi ve Emniyet Genel Müdürü gibi isimler yer aldı.