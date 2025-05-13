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Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

KÜTAHYA’DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON

Kütahya’da yapılan bir uygulama sırasında polis ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran bir şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLK TESPİTLERDE ELE GEÇİRİLEN MADDELER

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında yol kontrol noktasında durdurulan Y.O. ve G.Y. isimli şahısların yapılan incelemelerinde, 2 bin 238 adet sentetik ecza tespit edildi. Gözaltına alınan bu şahıslardan G.Y., adli merciler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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