Uyuyan Sürücünün Kontrolündeki Tır Kaza Yaptı

UYUYAN SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN TIR FELAKETİ

Mersin’de, sürücüsü uyuyan bir kişinin kontrolünden çıkan tır, önce üst geçide çarptıktan sonra ağaç ve iki araca çarparak büyük bir hasara neden oldu. Kaza, sabah saatlerinde Mersin- Antalya D-400 Karayolu üzerinde, Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi’nde gerçekleşti.

TIRIN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİ

Alınan bilgiye göre, H. K.’nin kullandığı 27 AUK 400 plakalı tır, sürücünün uyuması nedeniyle kontrolden çıktı. İlk olarak üst geçide çarpan tır, daha sonra kaldırımda bulunan bir ağacı devirdi ve karşı tarafa geçerek park halindeki otomobil ile hafif ticari araca çarptı. Sürücünün uyanarak manevra yapması, tırın bir fırına girmekten kurtulmasını sağladı. Araç, bir evin bahçe duvarının önünde durdu.

OLAY YERİNDEKİ GELİŞMELER

Kazanın ardından vatandaşlar hemen yardıma koşarken, olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kimsenin olmadığı kaza sonrasında, sürücü sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı ambulansta kontrol edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.