Uzak Şehir, 15 Eylül’de dönüyor

DİZİ SEVİYESİ YÜKSEK DÖNÜYOR

KANAL D’nin reyting rekorlarını alt üst eden dizisi Uzak Şehir, 15 Eylül’de ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, merakla beklenen yeni sezon öncesi samimi paylaşımlarda bulunarak izleyicilerin heyecanını artırdı.

YAZ DİNLEMESİ İLE HAZIRLIK

Cihan karakteriyle dikkat çeken Ozan Akbaba, yaz dönemini yoğun ama faydalı geçirdiğini ifade ederek, “Dinlenme fırsatı da bulduk. Şimdi bomba gibi yeni sezona hazırız” dedi. Sinem Ünsal ise ekibin enerjisinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Finali inanılmaz heyecanlı bir yerde bıraktık ve ikinci sezonda daha güzel sürprizler var” şeklinde konuştu.

Akbaba, ikinci sezon hakkında ilginç detaylar paylaşarak, “İlk sezonda nelere şaşırdıysanız yine şaşıracaksınız, nelere güldüyseniz yine güleceksiniz” dedi. Ünsal, karakterine dair duygularını dile getirerek, “Alya karakterini çok sevdim. Kendimi çok rahat hissettiğim ve çok şey öğrendiğim bir rol oldu” ifadelerini kullandı.

Alya karakteriyle beğeni toplayan Ünsal, dizinin başarısının rastlantı olmadığını vurguladı: “Projeye en başından çok özen gösterildi. Setin önünde ve arkasında herkes aynı titizlikle çalıştı. Samimiyetimiz, disiplinimiz ve tutarlı hikayemiz izleyiciye yansıdı.” Akbaba, dizinin kariyerine olan etkisinden de bahsederek, “Harika bir ekip var. Uzak Şehir beklentileri aştı ve aşmaya devam edecek” dedi.

Gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti de aktaran Akbaba, izleyicilerin yoğun ilgisinin kendisini gururlandırdığını belirtti: “Herkes izliyor, herkesin bilgisi var. Bu beni çok mutlu etti. Halkın tepkisi çok güzel, gururluyum.” AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, ikinci sezonuyla 15 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

ÖNEMLİ

