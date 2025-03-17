Uzak Şehir 18. Bölüm Canlı İzle

KANAL D’NİN YENİ DİZİSİ UZAK ŞEHİR’İN Afişinin YAYIMLANMASI

Kanal D’nin yeni dizisi Uzak Şehir’in toplu afişi duyuruldu. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ı başrol olarak bir araya getiren dizi, farklı hikayesi ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. İzleyiciler, Uzak Şehir’i canlı olarak izleyebilir. 17 Mart’ta yayınlanacak 18. bölüm için Kanal D Canlı HD izleme linki aktarıldı.

ALYA VE CİHAN ARASINDAKİ GERİLİM

Dizide Alya, Cihan’ın sunduğu evlilik şartını reddediyor. Bu kararın ardından Cihan Albora şikayetini geri çekmiyor ve Alya mahkemeye sevk ediliyor. Alya’nın, Cihan’ın evlilik şartını kabul etmediğini duyan Sadakat, son kozunu oynamak istiyor ama bu çaba Alya’yı daha çok sinirlendiriyor. Demir, Alya’nın yargılandığını öğrendikten sonra bu durumu kullanarak Alya’yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışıyor.

CIHAN VE ALYA ARASINDA YATAK KAVGASI

Cihan’ın yatağında uyumayı reddeden Alya için konağa yeni bir yatak getiriliyor. Cihan’ın talimatıyla Alya’nın her zaman uyuduğu koltuk odadan çıkarılıyor. İkili arasında bir yatak kavgası yaşanırken, olay Alya’nın boynundan çıkardığı kolyeye geliyor. “O kolyeyi boynuna takmazsan Cihan üzülür…” demesi Cihan’ın Alya üzerindeki etkisini gösteriyor. Alya, Cihan’ı affedip kolyeyi yeniden boynuna takacak mı merak ediliyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNDEKİ ÖNEMLİ İSİMLER

Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

BOŞANMA DAVASI VE YAŞANAN GERİLİM

Dizinin 17. bölümünde Alya ile Cihan’ın boşanma davası görülürken, Cihan’ın boşanma dilekçesini imzalaması beklenildiği gibi kolay olmuyor. Cihan’ın artan öfkesi karşısında Alya, çıkış yolu bulmakta zorlanıyor. Boşanmamakta direnen Cihan’ı ikna edemeyen Alya’ya bir yardım eli uzanıyor. Cihan, durumu öğrendikten sonra kıskançlıkla hareket ediyor. Zerrin ve Kaya ise Şahin’in suçsuz yere cezaevinde olmasının vicdan azabını yaşıyor. Demir, durumu düzeltmesi gereken kişi olarak öne çıkıyor. Zerrin, Demir’in Şahin’i kurtarması karşılığında onunla evlenmeyi kabul ediyor ama Demir’in bilmesi gereken bir sır var. Demir bu sırla ne yapacak?

ALYA VE CİHAN’IN HİKAYESİ: BİR BAŞLANGIÇ MI, YOKSA BİTİŞ Mİ?

Alya’nın boşanmak için verdiği mücadeleye karşı Cihan’ın direnişi, ikiliyi yıpratıyor ve üzerinde durulması gereken bir sona doğru onları götürüyor. Bu son, onların için bir bitiş mi olacak yoksa aşklarını anladıkları yeni bir başlangıç mı? Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi ‘Al Hayba’nın uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizinin çekimleri Mardin Midyat’ta gerçekleşiyor ve Uzak Şehir dizisini KANAL D platformlarından izlemek mümkün.